Dikkat! Vapur seferleri iptal

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Vapur seferlerinin iptal edilmesi, vatandaşları Marmaray'a yönlendirdi. Marmaray'a yönelen vatandaşların yarattığı izdiham, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Öte yandan, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy,Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.