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Dikkat! seferleri iptal

'da etkili olan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Başta seferleri olmak üzere, tüm deniz seferleri etkilendi. Sisin yarattığı olumsuzluk, 'ı da etkiledi.

Dikkat! Vapur seferleri iptal

'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. seferlerinin iptal edilmesi, vatandaşları 'a yönlendirdi. Marmaray'a yönelen vatandaşların yarattığı izdiham, uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Öte yandan, Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.50 itibariyle Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy,Üsküdar-Eminönü seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

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  • 10 Mart 2018, Cumartesi 17:34
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