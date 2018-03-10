Erdoğan: Bazı yanlış örnekleri büyüterek milletimizin inancına saldırıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Antalya Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Verdikleri fetvalarla kamuoyunda tepki oluşturan bazı sahte ilahiyatçılar hakkında söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada kara propaganda yapanlara da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahih islam anlayışı ile Müslümanlar arasındaki bağı kopartmaya çalışıyorlar" dedi.







Dinimizi tahrik ederler ile dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aynı amaca hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi, birisi üst çenesidir. Her ikisinin de hedefi Müslümanlardır. Asırlardır bu dini ayakta tutan kadim değerlerdir. Biz onların niyetlerini biliyoruz. Bunların nereden nasıl talimat aldığını biliyoruz. Ciğerlerini iyi okuruz. Bu millet dinine ve itikadına çelik halatlarla bağlıdır. Hiçbir sinsi planın bu bağı kesmeye gücü yetmez. 15 Temmuz'da yaptığımız gibi yine mücadele etmeye devam edeceğiz. 28 Şubatta bin yıl diyenler şimdi nerede.

HİKMET ERLERİNİN ZARAR GÖRMESİNE DE İZİN VERMEYECEĞİZ.

Bizim bir inancımız var. O da şu. Bazı yanlış örnekler büyütülerek ve köpürtülerek milletimizin inancına saldırı vesilesi haline getirilmesine de biz göz yummayacağız. Bu mücadeleyi yürütürken aynı zamanda milletimizin gönül dünyasını aydınlatan ehli tarikin, ehli ilmin, hikmet erlerinin zarar görmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz. İnsanların inancından dolayı horlandığı günler geride kalmıştır. Rabbim bize imkan verdiği sürece o kötü günlerin hortlatılmasına da izin vermeyeceğiz