YPG çocukları böyle katletti

"TSK sivilleri öldürüyor" yalanı atan alçakların gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. YPG'li teröristler Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köydenkaçmaya çalışan 36sivilin bulunduğukamyonetteki üç aylıkbir bebek ile 2 çocukhayatını kaybetti.Sivillere yöneliktuzaklama, TSK'nınbölgede keşif yapanİHA'sı tarafından daişte böyle kaydedildi. YPG/PKK işgalinde bulunan Kurayriyah köyü, önceki gün TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından hainlerden temizlendi.
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