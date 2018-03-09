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çocukları böyle katletti

Teröristler, Afrin’in Kurayriyah köyünde siviller kaçmasın diye yola bomba koyup patlattı. 3 çocuk hayatını kaybetti...

YPG çocukları böyle katletti
"TSK sivilleri öldürüyor" yalanı atan alçakların gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. 'li teröristler Afrin'in Kurayriyah köyünde sivillerin çıkışına engel olmak için yollarını bombalarla tuzakladı. Köyden kaçmaya çalışan 36 sivilin bulunduğu kamyonetteki üç aylık bir bebek ile 2 çocuk hayatını kaybetti. Sivillere yönelik tuzaklama, TSK'nın bölgede keşif yapan İHA'sı tarafından da işte böyle kaydedildi. YPG/ işgalinde bulunan Kurayriyah köyü, önceki gün TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından hainlerden temizlendi.
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