Türk savunma sanayisi, son dönemde sahadaki başarısıyla adından söz ettiren kara, hava ve deniz platformlarıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) güçlü bir katılım gösterecek.