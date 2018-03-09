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Türkiye'nin zırhlı araç, ve botları görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisi, 'daki 2018 Fuarı'na SSM koordinatörlüğünde 33 firma ile "milli" katılım gösterecek - Fuarda, Nurol Makina'nın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Baykar Makina'nın silahlı Bayraktar TB2 ve Yonca-Onuk'un MRTP bot ailesi ürünlerinin ön plana çıkması bekleniyor

Türk savunma sanayisi, son dönemde sahadaki başarısıyla adından söz ettiren kara, hava ve deniz platformlarıyla 'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na ( 2018) güçlü bir katılım gösterecek.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 10:21
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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tr sevdalisi tr sevdalisi

iyice gelistirin gorucuye cikmasina gerek yok gizli kalsin her sey ortaya konulmaz abartmayin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 13:06
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