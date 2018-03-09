Türk savunma sanayisi, son dönemde sahadaki başarısıyla adından söz ettiren kara, hava ve deniz platformlarıyla Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'na (DIMDEX 2018) güçlü bir katılım gösterecek.
Türkiye'nin zırhlı araç, İHA ve botları görücüye çıkıyor
Türk savunma sanayisi, Katar'daki DIMDEX 2018 Fuarı'na SSM koordinatörlüğünde 33 firma ile "milli" katılım gösterecek - Fuarda, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, Baykar Makina'nın silahlı Bayraktar TB2 İHA ve Yonca-Onuk'un MRTP bot ailesi ürünlerinin ön plana çıkması bekleniyor
Etiketler: İHA , Savunma Sanayii , ejder yalçın , Katar , DIMDEX
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iyice gelistirin gorucuye cikmasina gerek yok gizli kalsin her sey ortaya konulmaz abartmayin
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