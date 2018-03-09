Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bazı sözde ilahiyatçıların fetva adı altında topluma verdiği rahatsızlığa tepki göstermişti. Sabah gazetesindeki bugünkü köşesinde bu konuya ağırlık veren Melih Altınok "Cumhurbaşkanı, 8 Mart konuşmasında Diyanet'in de devreye girmesi gerektiğini söyledi. Bakalım, ta Atatürk döneminden beri bu iş için var olan Diyanet önümüzdeki dönem sorunu aşmak için ne yapacak."

İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı:

Dikkat etmişsinizdir, bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "etkinlikleri" çok daha öncesinden başladı.

Çünkü kadına şiddet tartışması epeydir gündemimizin ilk tartışması.

Bu sorunun elbette pek çok nedeni var.

Ancak genel olarak şiddetle ilgili bir nedenleri olduğu ortada. Erkek, tıpkı çocuklara yaptığı gibi, kadına da kadın olduğu için değil onu güçsüz gördüğü için şiddet uyguluyor.

Ve şiddetin kutsandığı günümüzde bu yalnızca Türkiye için değil tüm dünya için bir problem.

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Türkiye'de muhalif kesimler ise kadına şiddet konusunu dinle ilişkilendiriyor.Ancak bunu açıktan yapamadıkları için sorunu "Ak Parti zihniyeti" diye tanımladıkları bir düzlem üzerinden tartışıyorlar.Cinsel taciz ve çocuk istismarı konularında da durum farklı değil...Kuşkusuz eleştirilerinde kendilerine en çok yardımcı olan da, Ak Parti ile paralel çizgide gördükleri bazı din adamlarının garip açıklamaları...Her gün bir tanesi çıkıp, aklı başında herkesin garipseyeceği "fetvalar" veriyor, tanımlar yapıyor...Bu açıklamalar yalnızca sekülerleri değil, radikaller dışındaki dindar çoğunluğu da rahatsızediyor. Ne var ki maç kendi kaleleri önünde döndüğü için gol hep kalelerine giriyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bu konuda yaptığı açıklama çok cesurcaydı, aynen aktaralım:"Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya.Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar.Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam'ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız.Böyle bir şey yok. Onun için de bugün İslam'ın uygulanması yer zaman koşullar her şeyiyle o da değişiyor. İslam'ın güzelliği burada zaten."

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Cumhurbaşkanı, 8 Mart konuşmasında Diyanet'in de devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Bakalım, ta Atatürk döneminden beri bu iş için var olan Diyanet önümüzdeki dönem sorunu aşmak için ne yapacak.

Zira işi zor; bu çağda fetva ve dini açıklamalar konusunda bir standart oluşturmak kolay değil.

Ama sanırım işe, sessizliklerini bozarak başlamalılar. Çünkü yasakların hükümsüz kaldığı çağımızda, sürekli "kirli su" akıtılan bu mecraya "temiz su" akıtmaktan başka yol yok.