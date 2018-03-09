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Şifreyi Ruslar da kıramadı

Şifreyi Ruslar da kıramadı
Rusya'nın Büyükelçisi ine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Suikastin faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunun şifresini kırmak için Ankara'ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firma yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya gelecekleri öğrenildi.
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