Şifreyi Ruslar da kıramadı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlovsuikastine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Suikastin faili MevlütMert Altıntaş'ın cep telefonununşifresini kırmak için Ankara'ya gelen Rus heyetteki uzmanların da telefonu açamadığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, telefonun açılması için yabancı bir firmayla temasa geçtiği, firma yetkililerinin nisan ayında Ankara'ya gelecekleri öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.