Prof. Dr. Dayak

Kadın öğretim üyeleri, fakültede kavga etti. Okulu karıştıran olay, Erzurum AtatürkÜniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 5 Mart'ta meydana geldi. İddialara göre, Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar (35), fakültede herkesin yararlandığı moleküler biyolojicihazı 'spektrofotometre'nin kullanımıyla ilgili Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin (40) ile konuşmak istedi. Ancak ikili arasında cihaz nedeniyle çıkan tartışma şiddetlendi. Prof. Dr. Çetin, yakasına yapıştığı Özakar'ı tartaklayıp hakaret etti. 2 kadın öğretim üyesi arasında çıkan kavga üzerine, olay yerine polis ekipleri gitti. Kavga sırasında dersteolan öğrenciler de olayı pencereden izledi. Fakülte binasından ağlayarak çıkan Yrd. Doç. Dr. Özakar, araştırma görevlisi eşi Emrah Özakar ve polisler tarafından rapor almak üzere PalandökenDevlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin acil servisinde de gözyaşlarına hakim olamayan Özakar ile eşi, açıklama yapmak istemedi. Prof. Dr.Meltem Çetin ise hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, tartışmanın çıktığı alandaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
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