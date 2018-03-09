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K'oyunun' sonu!

Parasını üzerinden tavuğa, keçiye koyuna yatıran vatandaşlar, şoka uğradı! Müfettişler, Çiftlikbank’ın 77 bin kişiden 511 milyon lira topladığını saptadı. Oyunun ‘nitelikli dolandırıcılık’ olduğunu açıkladı. Bakan , “Savcılığa suç duyurusu yapıldı” ifadesini kullandı...

Koyunun sonu!
Sanal oyun ahıra değil cebe girdi! Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vaat ederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık müfettişleri soruşturmayı bitirdi. Çiftlikbank üzerinden yapılan vurgunun "nitelikli dolandırıcılık" olduğuna karar verildi. Bakanlık, müfettiş raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca sitesinin de kapatılması teklif edildi. Soruşturmada Çiftlikbank'ın 77 bin kişiden toplamda 511 milyon lira topladığı saptandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

MASAK DA DEVREDE
"Bakanlığımız, şikayetler üzerine kamuoyunda Çiftlikbank olarak bilinen sistemle ilgili inceleme yaptı. Ve baktığımızda sistemde 132 bin aktif üye olduğunu gördük, 380 bine yakın da pasif üye var. 500 bine yakın üyelik sistemi bulunuyor. Neredeyse çok afaki kâr vaatleri ve toplanan ciddi paralar var. Konu TCK tarafından değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Bir örneği de 'a gönderilmiştir".
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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devletın mahkemelerını meşgul etmekten oteye gıtmeyen vaka bunu bılerek yaptılar para yatıranlar şimdi boşuna mahkemelerı uğraştırıyorlar gecmıste cok orneklerı var yakın zamanda tıtan çetesi hala aklı yuksek faızden para kazanma derdınde olanlar yanındakını dolandırmak için vesıle olan ahmakların sonu adamlar azbile dolandırmışlar bunları merkezı kıbrıs olan bır yerden ne beklıyorsunuzkı kara para tıc dolandırıcıların olduğu yer

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 10:52
g&#252;rcan gürcan

çiflikbankın koyunu sonra çıkar oyunu haha

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.03.2018 08:11
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