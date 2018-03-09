K'oyunun' sonu!

Parasını internet üzerinden tavuğa, keçiye koyuna yatıran vatandaşlar, şoka uğradı! Müfettişler, Çiftlikbank’ın 77 bin kişiden 511 milyon lira topladığını saptadı. Oyunun ‘nitelikli dolandırıcılık’ olduğunu açıkladı. Bakan Bülent Tüfenkci, “Savcılığa suç duyurusu yapıldı” ifadesini kullandı...
Sanal oyun ahıra değil cebe girdi! Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlikbank isimli oyun üzerinden yüksek gelir vaat ederek halktan para toplanmasına ilişkin şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık müfettişleri soruşturmayı bitirdi. Çiftlikbank üzerinden yapılan vurgunun "nitelikli dolandırıcılık" olduğuna karar verildi. Bakanlık, müfettiş raporu üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca internet sitesinin de kapatılması teklif edildi. Soruşturmada Çiftlikbank'ın 77 bin kişidentoplamda 511 milyon lira topladığı saptandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
MASAK DA DEVREDE "Bakanlığımız, şikayetler üzerine kamuoyunda Çiftlikbank olarak bilinen sistemle ilgili inceleme yaptı. Ve baktığımızda sistemde 132 bin aktifüye olduğunu gördük, 380 bine yakın da pasifüye var. 500 bine yakın üyelik sistemi bulunuyor. Neredeyse çok afaki kâr vaatleri ve toplanan ciddi paralar var. Konu TCK tarafından değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Bir örneği de MASAK'a gönderilmiştir".
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devletın mahkemelerını meşgul etmekten oteye gıtmeyen vaka bunu bılerek yaptılar para yatıranlar şimdi boşuna mahkemelerı uğraştırıyorlar gecmıste cok orneklerı var yakın zamanda tıtan çetesi hala aklı yuksek faızden para kazanma derdınde olanlar yanındakını dolandırmak için vesıle olan ahmakların sonu adamlar azbile dolandırmışlar bunları merkezı kıbrıs olan bır yerden ne beklıyorsunuzkı kara para tıc dolandırıcıların olduğu yer
çiflikbankın koyunu sonra çıkar oyunu haha
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