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İstanbul'da devrilen kamyonet trafiği kilitledi

İstanbul E-5 otoyolunda bir kamyonet devrildi. Tamamen duran trafikte bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi.

İstanbulda devrilen kamyonet trafiği kilitledi

Kaza E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet otoyolda devrildi. Kazayı sürücü yara almadan kurtulurken, trafik tamamen durdu. Bu sırada bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kamyonet uzun uğraşlar sonrası olduğu yerden kaldırıldı.

  • 09 Mart 2018, Cuma 14:24
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