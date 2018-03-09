İstanbul'da devrilen kamyonet trafiği kilitledi

Kaza E-5 otoyolu Çobançeşme mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi.
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet otoyolda devrildi. Kazayı sürücü yara almadan kurtulurken, trafik tamamen durdu. Bu sırada bir ambulans sürücüsünün trafikte ilerlemek için verdiği çaba kameralarca kaydedildi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, kamyonet uzun uğraşlar sonrası olduğu yerden kaldırıldı.
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