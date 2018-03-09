;
Yol Durumu
  1. Suç işliyorlar
  2. Afrin’e bahar geldi

'den eylem açıklaması

, toplu taşıma hizmeti için Otobüs AŞ bünyesindeki bugün sefere çıkmayan bazı erguvan otobüs işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

İETTden eylem açıklaması

'den yapılan yazılı açıklamada, 'da toplu taşıma hizmeti için AŞ bünyesinde çalışan bazı erguvan otobüs işletmecilerinin ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yaptığı belirtildi.

Sabah itibarıyla 'nda 104, 'nda ise 148 otobüsün sefere çıkmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa Yakası'nda 173 Anadolu Yakası'nda ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir. İstanbul halkı toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır."

Etiketler: , , , ,
  • 09 Mart 2018, Cuma 13:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar