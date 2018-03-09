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Bunu yapan yandı! İstanbul sokaklarında ceza yağdı

1 araca usulsüz çakar kullanımından işlem yapılırken 20 araca trafik cezası kesildi

Bunu yapan yandı! İstanbul sokaklarında ceza yağdı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde 1 araca usulsüz çakar kullanımından işlem yapılırken, 20 araca trafik cezası kesildi.

Trafik ekipleri, yolu Mahmutbey mevkisi, Karayolu Dumlupınar mevkisi ve Eski Hal Atışalanı mevkisi, D-100 Kuzey Yol Haliç Yeniköprü Girişleri, D-100 Güney Yol Sait Çiftçi katılımı, Güney Yolu Etiler ayrımı ve TEM Kuzey Yolu Mahmutbey viyadük girişlerinde usulsüz siren, çakar kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlarla ilgili denetim yaptı.

Denetimlerde 1 araca usulsüz çakar kullanımından işlem yapıldı. Trafikten men edilen araç sayısı 4 olurken, 10'u emniyet şeridi ihlali olmak üzere toplamda 20 araca trafik cezası kesildi.

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  • 09 Mart 2018, Cuma 21:17
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