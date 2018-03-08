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dehşet!

Taksici-ci kavgası bir türlü bitmek bilmedi. , müşteri gibi çağırdıkları Uber şoförünü darp etti. Saldırganlar polis tarafından yakalandı

Uber dehşet!
Taksiciler ve adındaki mobil uygulamayla yolcu alıp VIP taşımacılık yapan şoförler arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. Taksiciler, müşteri gibi bir şoförü çağırıp, dayak attı. Darp edilen şoför, durumu yargıya taşıdı. in şiddetine uğradığını söyleyen başta bir Uber sürücüsü ise "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler... Bir kez aracımın önünü kestiler. Ellerinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştılar. Size ekmek yedirmeyeceğiz diye bağırdılar" dedi.

EMEK HIRSIZLIĞI İDDİASI
Uber, 2014'ten beri 3 binden fazla sürücüyle sokaklarında. Kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Sistem akıllı telefonlar üzerinden işliyor. Kazançlarını Uber'le paylaşmak durumunda kalan taksiciler, uzun süredir rahatsız. Günde 1.5 milyon yolcu taşıyan taksicilere göre Uber, vergi vermiyor ve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini yani vergi verdiklerini iddia ediyor.
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