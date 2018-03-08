Uber dehşet!

Taksicilerve Uber adındaki mobil uygulamayla yolcu alıp VIP taşımacılık yapan şoförler arasındaki gerilime bir yenisi daha eklendi. Taksiciler, müşteri gibi birşoförü çağırıp, dayak attı. Darpedilen şoför, durumu yargıya taşıdı.Taksicilerin şiddetine uğradığını söyleyen başta bir Uber sürücüsü ise "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler... Bir kez aracımın önünü kestiler.Ellerinde bıçakla beni arabadanindirmeye çalıştılar. Size ekmek yedirmeyeceğiz diye bağırdılar" dedi.
EMEK HIRSIZLIĞI İDDİASI Uber, 2014'ten beri 3 binden fazla sürücüyle İstanbul sokaklarında. Kullanıcılarına özel sürücülerle özel araç hizmeti sunuyor. Sistem akıllı telefonlar üzerinden işliyor. Kazançlarını Uber'le paylaşmak durumunda kalan taksiciler, uzun süredir rahatsız. Günde 1.5 milyon yolcu taşıyantaksicilere göre Uber, vergi vermiyorve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini yani vergi verdiklerini iddia ediyor.
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