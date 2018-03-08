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’dan terör örgütlerine Afrin’de büyük darbe!

() ve (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de //PYD-YPG ve terör örgütlerine büyük darbe vurdu.

TSK’dan terör örgütlerine Afrin’de büyük darbe!
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında ve tarafından Afrin bölgesinde artan bir tempoda operasyonlara devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son günlerde bölgede yerleşim yerlerinin teker teker ele geçirilmesi ile büyük bir moral çöküntüye giren //PYD-YPG ve terör örgütleri verdikleri ağır kayıpların yanı sıra önemli oranda toprak da kaybetti.

ve ÖSO ilerledikçe kaçmaya başlayan terör örgütlerinin yaşadığı panik ele geçirilen silah depoları da gün yüzüne çıktı. Teröristler, içinde çok sayıda silah ve binlerce hafif silah mühimmatı ile patlayıcı barındıran silah deposunu arkalarına bakmadan kaçarak TSK ve ÖSO'ya bıraktılar.
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  • 08 Mart 2018, Perşembe 22:37
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