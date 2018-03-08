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Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı

'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart 'nü kutladı.

Emine Erdoğandan ilk Instagram paylaşımı

"emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart 'nü tebrik etti.

Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 3 bin 453 beğeni aldı.

Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 23:06
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