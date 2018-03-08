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  2. Arkadaki adam

Tadı kaçtı!

Tadı kaçtı!
Tatlıcı Ailesi'nin küçük oğulları , 'da 2016'da gizlice evlendiği eşi Melissa'yı dövdüğü iddiasıyla savcılığa verildi. Melissa Tatlıcı, geçtiğimiz aylarda eşi Şehmuz Tatlıcı'nın hamile olduğu halde kendisini darp edip tehdit ettiğini ileri sürerek tedbir kararı aldırdı. Hakim, Tatlıcı'nın 3 ay süreyle eşine yaklaşmamasını hükmetti. Bu kararın ardından ikili arasında yeniden tartışma yaşandı. İkinci kez şiddete maruz kalan hamile kadın, savcılığa başvurup eşinin cezalandırılmasını istedi. Savcılık da harekete geçti. Tatlıcı hakkında soruşturma başlatıldı.


ŞEHMUZ TATLICI


Dilek YAMAN
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