Tadı kaçtı!

Tatlıcı Ailesi'nin küçük oğulları Şehmuz Tatlıcı, Bodrum'da 2016'da gizlice evlendiği eşi Melissa'yı dövdüğü iddiasıyla savcılığa verildi. Melissa Tatlıcı, geçtiğimiz aylarda eşi Şehmuz Tatlıcı'nın hamile olduğu halde kendisini darp edip tehdit ettiğini ileri sürerek tedbir kararı aldırdı. Hakim, Tatlıcı'nın 3 ay süreyle eşine yaklaşmamasını hükmetti. Bu kararın ardından ikili arasında yeniden tartışma yaşandı. İkinci kez şiddetemaruz kalan hamilekadın, savcılığa başvurupeşinin cezalandırılmasınıistedi. Savcılık da harekete geçti. Tatlıcı hakkında soruşturma başlatıldı.
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