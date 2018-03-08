

Rusya, son dönemde geliştirilen "sınırsız menzilli" silahlar ve Kuzeybatı Avrupa sınırına yerleştirdiği geliştirilmiş füzeler nedeniyle Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı ve "yenilmez" olarak tanımladığı silahlar, dünyadaki silahlanma yarışının geldiği yeri bir kez daha gösterdi. Ruslar, mevcut silahlarının menzilini artırmanın yanı sıra, dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek yeni nesil silahları test ettiklerini duyurdu.