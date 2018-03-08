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"menzilini" genişletiyor


, son dönemde geliştirilen "sınırsız menzilli" silahlar ve Kuzeybatı Avrupa sınırına yerleştirdiği geliştirilmiş füzeler nedeniyle Batılı devletlerin tepkisini çekiyor.

Devlet Başkanı 'in açıkladığı ve "yenilmez" olarak tanımladığı silahlar, dünyadaki silahlanma yarışının geldiği yeri bir kez daha gösterdi. Ruslar, mevcut silahlarının menzilini artırmanın yanı sıra, dünyanın herhangi bir noktasını vurabilecek yeni nesil silahları test ettiklerini duyurdu.

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  • 08 Mart 2018, Perşembe 15:15
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