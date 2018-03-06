Yasak aşk cinneti
İstanbul Esenyurt’ta Belediye Ek Hizmet Binası’nda yasak aşk cinneti yaşandı. Bülent Ö., kendisi gibi evli ve çocuk sahibi olan Muradiye B.’yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
'YAPMA' DEDİ DİNLEMEDİ
Muradiye B. görüşme talebini kabul etmeyince, Bülent Ö. montuna sakladığı pompalı tüfekle diğer çalışanları tehdit etti. Kadını bir odaya kilitledi. Bülent Ö., 'lütfen yapma' çığlığına rağmen kadın göğsünden vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi göğsüne dayayıp yaşamına son verdi.
YAZILI AÇIKLAMA GELDİ
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özyürek ve Bektaş'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yasak aşk yaşayan sevgililerin evli ve çocuklarının olduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye B., Bülent Ö. adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir." denildi.
Barış SÖZAL
- 06 Mart 2018, Salı
- Gazete
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