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Yasak aşk cinneti

Esenyurt’ta Belediye Ek Hizmet Binası’nda yasak aşk cinneti yaşandı. Bülent Ö., kendisi gibi evli ve çocuk sahibi olan Muradiye B.’yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra etti

Yasak aşk cinneti
Yasak aşk faciayla bitti. Olay dün Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda meydana geldi. İddialara göre, her ikisi de belediye personeli olan Bülent Ö. (43) ile Muradiye B. (42) bir dönem birlikte oldu. Evli olmalarına rağmen yasak aşk yaşadıkları öne sürülen ikiliden kadın önceki gün ayrılmak istediğini söyledi. Bu durumu kabullenemeyen Bülent Ö. dün sevgilisiyle görüşmek için belediyeye gitti.

'YAPMA' DEDİ DİNLEMEDİ
Muradiye B. görüşme talebini kabul etmeyince, Bülent Ö. montuna sakladığı pompalı tüfekle diğer çalışanları tehdit etti. Kadını bir odaya kilitledi. Bülent Ö., 'lütfen yapma' çığlığına rağmen kadın göğsünden vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi göğsüne dayayıp yaşamına son verdi.


YAZILI AÇIKLAMA GELDİ
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özyürek ve Bektaş'ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yasak aşk yaşayan sevgililerin evli ve çocuklarının olduğu öğrenildi. Esenyurt Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli Muradiye B., Bülent Ö. adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir." denildi.


Barış SÖZAL
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