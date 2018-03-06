;
Yol Durumu
  1. ABD’ye uçtu
  2. Huzur bulamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7100 sayılı “ ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan o kanuna onay

Cumhurbaşkanı , 7100 sayılı " ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7100 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.

Etiketler: , ,
  • 06 Mart 2018, Salı 01:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar