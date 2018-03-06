Türk kılıcı

Deniz Selin Ünlüdağ, Soçi’de düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda tarihe geçti. Yıldız kadınlar kılıç kategorisinde altın madalyayı takıp zirveye yükseldi. Zaferini ise Afrin’deki Mehmetçik’e armağan etti...
Türkiye, Rusya'nın Soçi kentinde tarih yazdı. Deniz Selin Ünlüdağ, Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda altın madalyayı kazandı. Böylece 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde bu başarıyı elde eden ilk sporcu unvanını da aldı. Deniz Selin, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella'yı 15-7 yenerek son 16'ya kalmayı başardı. Yarı finalde Darya Drozd'nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek finale yükselen Deniz Selin, Bulgar Yoana İlieva'yı 15-11 yenerek, kürsünün ilk basamağına çıktı. Kürsüde altın madalyayı takan başarılı sporcu, "Bu tarihiAvrupa şampiyonluğunu Afrin yolundakikahraman Mehmetçik'e armağan ediyoruz" diyerek zaferini Mehmetçik'e yolladı.
Rusya 'nın Soçi kentindeki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Deniz Selin Üstündağ bu başarısıyla tarihe geçti. Genç kızın madalyasını Afrin şehitlerine armağan etmesi ise onu aynı zamanda gönüllerin de şampiyonu yaptı.
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