Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji İstanbul'u yine uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için hava tahmini ile ilgili son raporlarını paylaştı. Özellikle İstanbul için uyarılarda bulunulurken perşembe gününe de dikkat çekildi. Peki ama İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde hava durumu nasıl? İşte 6-11 Mart 2018 tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu raporu...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev'le görüştü
- Gazi Günaydın Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı
- Yıldırım: "15 Temmuz Türk yargısı için milat oldu"
- CHP'li Özel'den HDP itirafı: "Hemen hemen bütün kaygılarımız ortak!"
- FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri davasında karar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.