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Meteoroloji 'u yine uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için hava tahmini ile ilgili son raporlarını paylaştı. Özellikle için uyarılarda bulunulurken perşembe gününe de dikkat çekildi. Peki ama İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Türkiye genelinde nasıl? İşte 6-11 Mart 2018 tarihleri arası Türkiye geneli hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yüksekleri kar şeklinde olması bekleniyor.

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  • 06 Mart 2018, Salı 10:20
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