Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nda 45. gün geride kalırken Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in kuzeybatısındaki barajın karşı tarafına düşen Beluşank ve Alıcı köylerini de teröristlerden arındırdı. Raco ve Şeyh Hadid belde merkezlerinin ardından Afrin merkeze açılan kapı niteliğindeki kritik Cinderes beldesindeki terör hedefleri de hava operasyonlarıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.





144 NOKTA TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Burseya Dağı'nın yakınlarındaki iki köyün ele geçirilmesiyle Meydanköy Barajı'nın iki yakasında da kontrol sağlandı. Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile Cinderes'e bağlı Kureybe köyü de teröristlerden temizlendi. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de üçü belde merkezi, 114'ü köy, altısı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 144 noktayı ele geçirmiş oldu.