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İşte 'de öldürülen 'li terörist sayısı

46. gününde başarı ile devam ediyor. Harekatın başından beri 2872 terörist öldürüldü, 114'ü köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 144 bölgeyi kontrol altına aldı. Cinderes’teki terörist hedefleri hava operasyonlarıyla vuruldu.

Zeytin Dalı Harekatında son dakika haberi

'e yönelik 'nda 45. gün geride kalırken Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Afrin'in kuzeybatısındaki barajın karşı tarafına düşen Beluşank ve Alıcı köylerini de teröristlerden arındırdı. Raco ve Şeyh Hadid belde merkezlerinin ardından Afrin merkeze açılan kapı niteliğindeki kritik Cinderes beldesindeki terör hedefleri de hava operasyonlarıyla vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

144 NOKTA TEMİZLENDİ
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeran beldesinin Beluşank ve Alıcı köylerini terör örgütleri /-DEAŞ'tan kurtardı. Burseya Dağı'nın yakınlarındaki iki köyün ele geçirilmesiyle Meydanköy Barajı'nın iki yakasında da kontrol sağlandı. Şeran beldesine bağlı Göbelek köyü ile Cinderes'e bağlı Kureybe köyü de teröristlerden temizlendi. Böylece TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de üçü belde merkezi, 114'ü köy, altısı köy altı yerleşim ve 22'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 144 noktayı ele geçirmiş oldu.

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  • 06 Mart 2018, Salı 09:42
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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tr sevdalisi tr sevdalisi

cehenneme yolculuk coni itleri geberin size acinmaz esir dahi almayin gebertin hepsini

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 15:34
KARTAL KARTAL

HELAL OLSUN SİZE HELAL OLSUN............................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 13:28
turan turan

En güzel hitap şekli. Ne o "etkisiz hale getirildi"

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 11:06
ihsan ihsan

ateşleri bol olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2018 09:59
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