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e-Devlet'te nasıl yapılır? Veraset ilamı nasıl alınır?

Milyonlarca kişinin soyağacını sorgulamak için akın ettiği e-Devlet, yeni bir hizmeti daha sistemine ekledi. Miras durum belgesi bundan sonra e-Devlet üzerinden alınabilecek. Peki ama e-Devlet üzerinden mirasçılık belgesi nasıl alınır? Veraaset ilamı sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet nedir? e-Devlet şifresi nasıl alınır? İşte miras sorgulayabilmek için yapmanız gerekenler...

e-Devlette miras sorgulama nasıl yapılır? Veraset ilamı nasıl alınır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının internet üzerinden devlet hizmetlerine ulaşabildiği e-devlet, yeni bir uygulamaya başladı.

Geçtiğimiz dönemde Alt-üst Soy Sorgulama, Sefer Görev Emri gibi hizmetlere aşırı ilgi nedeniyle kilitlenen e-devlet'te artık yakınlarınızdan miras kalıp kalmadığını da öğrenebileceksiniz.

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  • 06 Mart 2018, Salı 09:36
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