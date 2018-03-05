;
Yol Durumu
  1. PKK’nın 30 yıllık Amanos hayali suya düştü
  2. e-Devlet'te miras sorgulama nasıl yapılır? Veraset ilamı nasıl alınır?

'den o iddialara yalanlama!

'nın İstanbul-Ankara seferini yapacak uçağın kalkmak üzereyken yakıtının olmadığı fark edilerek ani fren yaptığı ve bir hostesin bu nedenle yaralandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

THYden o iddialara yalanlama!

() Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Üstün, açıklamasında şunları kaydetti:

"3 Mart Cumartesi İstanbul-Ankara seferini yapan TK 2182 sefer sayılı uçağımıza ilişkin olarak haberlerde bahsi geçen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları olarak hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız."

Etiketler: ,
  • 05 Mart 2018, Pazartesi 21:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar