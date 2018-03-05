;
Yol Durumu
  1. TOKİ'den emeklilere ev müjdesi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

: bir meşruiyet tartışması yaratmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan MYK sonrası Sözcüsü açıklama yaptı.

Mahir Ünal: CHP bir meşruiyet tartışması yaratmaya çalışıyor

Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü , partisinin MYK toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ünal, şeker fabrikalarının özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin, "Kazanılmış hakların herhangi bir şekilde kaybına fırsat vermeden, yine özellikle pancar üreten çiftçilerimizin hiçbir şekilde mağdur olmasına izin vermeden gerçekleştireceğimiz bir düzenlemeyi konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda herhangi bir müdahalesi söz konusu olmayacak." dedi.

CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ GÖRÜŞMELERİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, 'nin güvenliğiyle ilgili görüşmelerine ilişkin, "Maalesef CHP'nin görünen o ki derdi seçim güvenliği değil, bu konuda bir meşruiyet krizi oluşturmak, kafa karıştırmak. Sekiz defa kaybettikleri seçimi dokuzuncu defa kaybedeceklerini bildikleri için bugünden buna bir bahane hazırlamak gibi bir gayret görülüyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • 05 Mart 2018, Pazartesi 21:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar