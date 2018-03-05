Maskeli kabus!
Şarkıcı Ece Seçkin’in evine yüzleri kar maskeli 4 hırsız girdi. Annesi Lale Seçkin’in ellerini ve ayaklarını bağlayıp boğmaya çalıştı. 2 şüpheli yakalandı, 2’si aranıyor
POLİS 16 SAATTE ÇÖZDÜ
Ece Seçkin olayı "Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş ve annem eve girdiğinde şüpheliler ile karşılaşmış. Annemin el ve ayaklarını bağlayan ve saçından sürükleyen şüpheliler annemi üst kata çıkararak yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmışlar. Uyutucu sprey sıkmışlar. Bıçakla öldürme tehdidinde bulundukları annem Lale Seçkin, bayılma numarası yapmış ve hırsızlar evi ön kapısından çaldıkları değerli eşyalarla terk etmişler. Polisin 16 saatlik titiz çalışması sonucunda evimizin anahtarının 4 ay önce karşı villamızda çalışan yabancı uyruklu bir kadın tarafından kopyalandığı ve akrabalarını bizim eve yönlendirdiği ortaya çıktı. Gayrettepe Gasp Büro Amirliği evden çalınan tüm değerli eşyaları Bahçeşehir civarında bir konteynerde buldu. Şüpheli şahsın amca oğlu, olayı itiraf etti ve diğer 2 şüpheli hala aranıyor" şeklinde anlattı. Darp edilen Lale Seçkin'in durumunun iyi olduğu açıklandı.
GENÇ POPÇU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ece Seçkin, başına gelen hırsızlık olayı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Genç popçu olayı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Seçkin,"Annemin el ve ayaklarını bağlayan ve saçından sürükleyen şüpheliler annemi üst kata çıkararak yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar" diye yazdı
Yunus Emre KAVAK
Etiketler: Ece Seçkin , Lale Seçkin , kar maskeli , İstanbul
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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