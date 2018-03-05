CHP'li belediyenin rezaletine sosyal medyada tepki yağdı

Sultan 2'nci Abdülhamid zamanında stratejik Boğaz tahkimatını güçlendirmek amacıyla, 1889 yılında yaptırılan ve Çanakkale Deniz Savaşı sırasında vatan savunmasında kullanılan en önemli alanlardan biri olan Orhaniye Tabyası, bir ay önce U.O., tarafından bir günlüğüne paintball sahasına çevrildi. Paintball oynanan tarihi tabyanın duvarları, bonetlerin içi, tarihi toplar ve 'Seddülbahir 32 Saat' dizi setinden kalma maket top ve aydınlatma sistemi boya mermisi izleriyle kaplandı. Bir günlük paintball etkinliğine ait fotoğraflar, sosyal medyada yayınlanınca kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çok sayıda kişi bu olaya müdahale edilmesi için yetkilileri göreve çağırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık talimatıyla etkinliği düzenleyen U.O., jandarma tarafından gözaltına alındı. U.O., bir gün sonra sevk edildiği savcılıkta ifade verdikten sonra serbest kaldı.
U.O., tabyalardaki paintball için oluşturulan alana koydukları hurda araçlar kaldırdı. Ayrıca, tabyada boyalı mermilerle zarar verdikleri alanları temizledi. Savcılık, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.
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PKK yandaşı HDP baraj geçti diye seçimler sonunda DANA KESEN BAŞKAN dan bahsediyorsunuz. Şehit Tarih İslam vs gibi işler ile ona boş gelen işler ki böyle yol veriyor. Yoksa normal bir başkanın böyle şeylere izin vermesi mümkün mü. belki de Kaftancıoğlu ziyaretine gelir de DOMUZ ETİ vs ister diye bir çiftlik falan ile ugraşıyor diye de aklıma gelmiyor değil
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