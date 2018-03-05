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ABD elçiliği yarın açık olacak

ABD’nin güvenlik uyarısı: ’nin Büyükelçiliği yarın açık olacak ancak vize ve vatandaşlık hizmeti verilmeyecek.

ABD elçiliği yarın açık olacak
ABD'nin Büyükelçiliği, "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle, 5 Mart Pazartesi günü kapalı olacağını açıklamıştı.

Bu karar ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açık olacak ancak vize işlemi yapılmayacak.
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  • 05 Mart 2018, Pazartesi 17:48
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