ABD elçiliği yarın açık olacak

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Bu karar ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açık olacak ancak vize işlemi yapılmayacak.
- 05 Mart 2018, Pazartesi 17:48
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