Papaz turp gibi çıktı!

FETÖ üyeliği, casusluk ve darbe girişiminde aktif rol oynamaktan İzmir'de tutuklu bulunan ve özel eğitim aldığı öne sürülen ABD uyruklu Andrew Craig Brunson'la ilgili yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Cansu Çamlıbel imzasıyla kaleme alınan yazıda, ABD'li yetkililere dayandırılarak Brunson'un cezaevinde ağır hasta olduğu, aşırı kilo kaybına uğradığı, büyük bir depresyon geçirdiği iddialarına yer verildi.



YAZIDA YER ALAN İDDİALAR



Yazıda, ABD'li yetkililerin, Başkanları Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan defalarca istediği, Alsancak Diriliş Kilisesi eski papazı Brunson'un hapiste ölümünden kaygı duyduğu belirtilirken, böylesi bir olayın iki ülke arasındaki ilişkilerde adeta deprem etkisi yaratacağı vurgusu yapıldı. Bu ifadeler, Türkiye'ye üstü kapalı olarak bir gözdağı mesajı verilmeye çalışılması şeklinde değerlendirildi. Yazıda, Brunson'un soruşturmasını yürüten savcısıyla 16 ay sonra ilk kez görüştüğü ve hakkındaki suçlamaların neye dayandığını yine öğrenemediği de ileri sürüldü.



ALGI OPERASYONU VAR



Yeni Asır, Buca Kırıklar F Tipi'nde tutuklu bulunan Pastör Brunson'un sağlık durumuyla ilgili gerçek bilgilere ulaştı. İddiaların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı, papaz Brunson'un sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten yetkililer, Brunson'la ilgili bir algı operasyonunun yürütülmeye çalışıldığını kaydetti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Papaz Brunson gayet sağlıklı. ABD'de özel eğitim aldığı iddia edilen ABD uyruklu Andrew Craig Brunson, cezavinde tüm mahkumlar gibi gıda mühendisleri tarafından günlük kalori ihtiyaçlarına göre hazırlanan yemekleri yiyor. Hi��bir öğününü de aksatmayan Brunson, her hangi bir sağlık problemi yaşamıyor.



SPORUNU DA YAPIYOR



Atletik bir vücuda, güçlü kol ve kas yapısına sahip olduğu belirtilen Brunson'un cezaevinde de spor yaptığı ve kilo kaybının olmadığı, fiziksel yönden adeta turp gibi olduğu ve herhangi bir hastalığının bulunmadığını ifade eden yetkililer, yasal çerçeve içinde Bakanlık tarafından izin verilen ziyaretçilerinin Brunson ile rahatça görüşebildiğini de vurguladı.



İLK KEZ GÖRÜŞMEDİ



Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Brunson'un davasına bakan örgütlü suçlar savcısı ile ilk kez görüştüğü iddiasınının da gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmasını yürüten savcı ile daha önce de görüştüğü ve yazılanların tamamen bir algı yaratmak için başlatılan bir senaryo olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL/YENİ ASIR