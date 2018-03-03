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lular dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji  Genel Müdürlüğü, ’a uyarısında bulundu.

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'a uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan uyarıda, "İstanbul'da bu gece saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın (pazar) gün içinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 22:46
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