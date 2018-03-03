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Ünlü ses ve tiyatro sanatçısı Nur Subaşı yoğun bakımda

Tiyatro ve dublaj sanatçısı 76 yaşındaki Nur Subaşı, yoğun bakımda. Hayati tehlikesi bulunan Şubaşı uyutuluyor.

Usta sanatçıdan kötü haber! Hayati tehlikesi var

Geçtiğimiz hafta tatil için gittiği Selanik'te rahatsızlanan ve taksi ile İstanbul'a dönmek zorunda kalan Subaşı'ya zatürre teşhisi konuldu. Florya'da özel bir hastanede tedavi altına alınan Subaşı uyutuluyor.

Hayati tehlikesi bulunan Nur Subaşı, tek kanallı dönemde TRT'deki 'İftira Doğru' programındaki iftar duasınını seslendiriyordu. Coçuklar tarafından da Şirinler adlı çizgi filmin girişindeki ses olarak biliniyordu. Meraklıları da Jack Nicholson'u ses verdiği filmlerden.

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar oyuncu olarak görev yapan Subaşı, bir çok yabancı sinema filminde ünlü isimleri seslendirdi.

Son dönemde de reklam ve belgesellerin değişmez seslerinden biri oldu.

  • 03 Mart 2018, Cumartesi 11:55
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