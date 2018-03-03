;
Yol Durumu
  1. "Etki ajanlığı"
  2. Usta sanatçıdan kötü haber! Hayati tehlikesi var

Ele geçirilen 'dan görüntüler


Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusu (), Afrin'in stratejik öneme sahip belde merkezine girerek bölgenin büyük bölümünü kontrolüne aldı.
Etiketler: , , , ,
  • 03 Mart 2018, Cumartesi 12:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar