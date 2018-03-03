Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde PYD/PKK'lı teröristlere karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla sürüyor. Karadan ateş destek unsurlarıyla havadan jetler, ATAK helikopterleri ve SİHA'larla desteklenen operasyonda dün TSK ve ÖSO, sekiz askerin kahramanca şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe ile birlikte üç köy ve iki tepeyi daha PKK/PYD/YPG'den kurtararak Raco beldesi merkezine dayandı. Kent merkezine yakın mahalllerde TSK destekli ÖSO unsurları ile YPG'li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2434 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Raco'nun kuzeyindeki köylerin de alınmasıyla bugün belde merkezine operasyon bekleniyor.

Terör örgütünün Balilköy tepesindeki tünelleri hava saldırılarıyla temizlendi.

Türk savaş uçakları ve helikopterler, Cinderes bölgesindeki terör mevzilerine bomba yağdırdı. Hava harekatının gerçekleştiği köyler Ramadiya ve Hamelka.

ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ

Afrin kırsalında akşam saatlerinde belirlenen terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a ait sığınak, barınak ve mevzilerden oluşan hedefler, Kilis'ten çok namlulu roketatar, Fırtına obüsleri ve tanklarla vurulurken yapılan atışların bir kısmı kent merkezinden de görüldü. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.



RACO MERKEZE ULAŞILDI

Havadan savaş uçakları, SİHA'lar ve ATAK helikopterleri karadan da ateş destek unsurları ile desteklenen TSK ve ÖSO unsurları dün Afrin'in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece, Raco beldesinin merkezinin girişine ulaşılmış oldu.



8 ASKERİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TEPE ELE GEÇİRİLDİ

İlerleme sırasında, önceki gün teröristlerle çıkan çatışmada sekiz askerin kahramanca çarpışıp şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi. TSK ve ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.