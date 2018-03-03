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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı , Batı nun son durağı Mali'nin başkenti Bamako'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "CAN" saat 05.00'te 'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da İstanbul'a geldi.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 09:56
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