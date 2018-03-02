Türk kıtası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir'den sonra Moritanya'ya geçti. Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta binlerce kişi tarafından karşılandı. Aracından inerek sevgi gösterisinde bulunan Moritanyalılar'ı selamladı. Erdoğan, 3. durağı Senegal'a hareket etmeden önce Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abbdülaziz ile basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi: Ülkeyi ziyaret eden ilk Türk Cumhurbaşkanı olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bunun geç kalmış bir ziyaret olduğunu biliyorum. Biz Moritanya ile kazan-kazan esasına dayalı bir birlikteliği oluşturacağız. Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. İİT Dönem Başkanı olarak 13 Aralık'ta İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğumuz özellikle Kudüs konusuyla ilgili toplantı bunun en önemli adımıydı. Kudüs bizler için çok çok önemli olduğu kadar aynı şekilde Hristiyan dünyası için önemli bir yerdir. Amerika'nın, Kudüs'ü kendisi için büyükelçilik olarak ilan etmiş olması bizleri asla bağlamaz. Bizde bir söz var, 'Kendisi çalar, kendisi oynar.' Bunu BM'de gördük. Nitekim 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu."
KARA GÜN DOSTU Daha sonra Senegal'e geçen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Yaptığı açıklamada, "Senegal, bizim için değerli bir dost, bunun yanında stratejik bir ortaktır. Senegal, Türkiye'nin bir kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz'da ispat etmiştir. Bunu asla unutmayacağız" dedi.
ANA ŞEFKATi Erdoğan'ın Senegal ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, TİK A tarafından Pikine kentinde yaptırılan Kadın ve Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti. Minikleri bir anne şefkatiyle öptü, sevdi.
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