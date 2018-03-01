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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'den bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmaya ilişkin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrinden bilgi aldı
Cumhurbaşkanı , akşam saatlerinde gelen acı haberi Senegal'de aldı. Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi alan Erdoğan, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunurken, şehitlerin kederli ailelerine, başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini de iletti.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 01:07
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