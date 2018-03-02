Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sabah saatlerinde ajanslara düşen son dakika haberine göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda ATAK helikopterleri ile yapılan atışlarla Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi. TSK'dan yapılan son açıklamada ise Zeytin Dalı Harekatı'nda başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

HAREKAT 42. GÜNÜNDE

Suriye'nin Afrin kentinin teröristlerden temizlenerek Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi için 42 gün önce başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 295'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci güne girildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI... 2 BİN 295 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana 73'ü son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 295 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.