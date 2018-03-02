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'nde operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, /PDY'nin Komutanlığındaki "mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 9'u ihraç edilmiş, 7'si görevde 16 subay hakkında gözaltı kararı alındı.

Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 5 ilde 16 subay hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY'nin Deniz Kuvvetler Komutanlığına yönelik mahrem yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon ile 7'si halen görevde, 9'u ihraç edilmiş toplam 16 subay hakkında gözaltı işlemlerine başlanılmıştır" denildi..
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  • 02 Mart 2018, Cuma 09:24
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