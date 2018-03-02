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Siz teröristi sadece dağda mı sanıyorsunuz?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gece saatlerinde yapılan açıklamada Afrin'de 8 askerimizin şehit olduğu bildirilirken, terör sevicileri , , gibi kuruluşlar askerlerimize "şehit" diyemedi.

Siz teröristi sadece dağda mı sanıyorsunuz?

Hükümet düşmanı ve terör seviciliğiyle bilinen , ve yine büyük bir skandala imza attı.

Her fırsatta vatan millet düşmanlığı yapan bu gruplar Afrin'de şehit edilen askerlerimiz için 'şehit' kelimesini kullanmadı.

Bu tür haberlerle algı operasyonu yapan terör seviciler, terör örgütüne ve teröristlere yakınlığıyla biliniyor.

İşte o skandal tweetler:




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  • 02 Mart 2018, Cuma 11:39
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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xs xs

Şu afrin bi temizlensinde sıra size gelecek içimizdeki şerefsiz hainler. Gerçi CHP onlarında sözcülüğünü yapar.

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evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 16:47
ohkl ohkl

bir şey yazmaya gerek yok 1071 den beri kendini saklayan Hristiyan ermeni Yahudi dönmesi Türk ve Müslüman düşmanı köpek soyu bu gezici sol tandanslı pislikler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 14:27
cenk cenk

vatan hainine demokrasi adına ses çıkartılmıyorsa, demokrasi bana göre değil arkadaş.Önce vatan.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 12:40
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