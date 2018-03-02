Siz teröristi sadece dağda mı sanıyorsunuz?

Hükümet düşmanı ve terör seviciliğiyle bilinen Birgün, Sol Haber ve Evrensel yine büyük bir skandala imza attı.



Her fırsatta vatan millet düşmanlığı yapan bu gruplar Afrin'de şehit edilen askerlerimiz için 'şehit' kelimesini kullanmadı.



Bu tür haberlerle algı operasyonu yapan terör seviciler, terör örgütüne ve teröristlere yakınlığıyla biliniyor.

İşte o skandal tweetler:







