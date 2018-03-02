Siz teröristi sadece dağda mı sanıyorsunuz?

Hükümet düşmanı ve terör seviciliğiyle bilinen Birgün, Sol Haber ve Evrensel yine büyük bir skandala imza attı.
Her fırsatta vatan millet düşmanlığı yapan bu gruplar Afrin'de şehit edilen askerlerimiz için 'şehit' kelimesini kullanmadı.
Bu tür haberlerle algı operasyonu yapan terör seviciler, terör örgütüne ve teröristlere yakınlığıyla biliniyor.
İşte o skandal tweetler:
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Şu afrin bi temizlensinde sıra size gelecek içimizdeki şerefsiz hainler. Gerçi CHP onlarında sözcülüğünü yapar.
bir şey yazmaya gerek yok 1071 den beri kendini saklayan Hristiyan ermeni Yahudi dönmesi Türk ve Müslüman düşmanı köpek soyu bu gezici sol tandanslı pislikler
vatan hainine demokrasi adına ses çıkartılmıyorsa, demokrasi bana göre değil arkadaş.Önce vatan.
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