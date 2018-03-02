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güçleri stratejik noktaya girdi

Afrin'e düzenlenen operasyona destek veren () güçleri Raco merkezine girdi.

ÖSO güçleri stratejik noktaya girdi

Suriye Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından başlatılan ve mensuplarının da katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyon sabah saatlerinden itibaren başladı. Harekâtın kırk ikinci gününde Raco'ya girildi.

Batı cephesindeki beldeye bu sabah başlatılan operasyonda Türk özel kuvvetler askerleri ile (ÖSO) güçleri katılıyor.

İKİ KÖY TEMİZLENDİ
Cepheden ilk zafer haberi saatler sonra geldi, Raco'nun kuzeyindeki Yukarı ve Aşağı Mamalı köyleri YPG'li teröristlerden temizlendi.

RACO'YA GİRİLDİ
Doğan Haber Ajansı, ÖSO unsurlarının Raco belde merkezine girdiğini ve şiddetli çatışmalar yaşandığını bildiriyor.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 11:26
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