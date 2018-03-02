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’taki kod adı: Limitsiz

ByLock’taki kod adı: Limitsiz
FETÖ'nün firari savcısı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Öz'ün soruşturma dosyasına giren yazışmalarında "limitsiz" kod adını kullandığı belirlendi. Şifresinin de "3526. zeki" olduğu tespit edildi. Öz'ün yazışmalarında sürekli, "Nargile aldınız mı?" diye sorması dikkat çekti.

Yüksel TEMEL
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