Servet kaydı

Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. İki otomobil bahçe duvarında asılı kaldı. Olay dün İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İnşaatta, kazı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Şans eserican kaybı olmazken, yan taraftabulunan bir binanın bahçe duvarıçöktü. Park halindeki iki otomobil ise toprakla birlikte kaydı. Yaşanan olaya tepki gösteren apartman sakinleri, inşaatı yapan firmayı tedbir almamakla suçladı. Çamura batanaraçlar, olay yerine gelen vinçyardımı ile çıkarıldı. Öte yandanfirmanın çalışmalarını devamettirdiği görüldü.
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