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Servet kaydı

’de bir inşaatta toprak kaydı. Servet değerindeki 2 otomobil çamura battı.

Servet kaydı
Bir inşaatın temelinde toprak kayması yaşandı. İki otomobil bahçe duvarında asılı kaldı. Olay dün 'de yaşandı. İnşaatta, kazı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Şans eseri can kaybı olmazken, yan tarafta bulunan bir binanın bahçe duvarı çöktü. Park halindeki iki otomobil ise toprakla birlikte kaydı. Yaşanan olaya tepki gösteren apartman sakinleri, inşaatı yapan firmayı tedbir almamakla suçladı. Çamura batan araçlar, olay yerine gelen vinç yardımı ile çıkarıldı. Öte yandan firmanın çalışmalarını devam ettirdiği görüldü.
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