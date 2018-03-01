Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye sevk edilen birlik, Raco bölgesinde teröristler ile çatışmaya girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) Afrin'den acı haber gelediğini açıkladı. TSK tarafından yapılan açıklamada şehit sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. Yaralı asker sayısının ise 13 olduğu kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 3 güvenlik görevlisinin daha şehit olduğunu açıkladı. Böylece şehit sayısı 8'e, yaralı sayısı ise 13'e ulaştı.

TSK tarafından yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Bu arada çatışmaların yoğun olduğu harekatta yaralanan askerler, Suriye'nin Afrin bölgesinden alınarak ambulanslarla Hatay'daki hastanelere getirildi.