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Bülbül’e bayrağı diktik

Bülbül’e bayrağı diktik
Zeytin Dalı Harekâtı'nda hilal tamamlandı. Her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşıldı. Bülbül bölgesinde de kontrol sağlandı. ve ÖSO'nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalandı. Bülbül Dağı'nda ise Türk jetleri tarafından bombalanan teröristbaşı Öcalan'a ait posterin enkazı vardı.

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