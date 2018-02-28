Erdoğan: Kendisi çalar kendisi oynar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Afrika turu kapsamında gezisinin ikinci ayağı Moritanya'da mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile düzenlediği basın toplantısında, "Kudüs konusunda durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Biz yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." diye konuştu.





BU ANLAŞMALAR MEVCUT İLİŞKİLERİMİZE AYRI BİR GÜÇ KATACAK



Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;



Moritanya ile kazan kazan esasına dayalı bir birlikteliği oluşturacağız. İş adamlarımızı benimle birlikte geldiler ve ortak toplantı yaptılar. Son dönemde balıkçılık alanında özellikle bir canlılık görüyoruz. 40'ın üzerinde balıkçı gemimiz burada faaliyet gerçekleştiriyor. Moritanya'nın madencilik alanında ciddi potansiyle barındırdığını biliyoruz. İnşallah tecrübelerimizi Moritanyalı kardeşlerimizin hizmetine sunmak isteriz. Bugün iki ülke arasında turizmden tarıma, ekonomiden madenciliğe farklı anlaşmalar ve protokoller imzalandı. Bu anlaşmalar mevcut ilişkilerimize ayrı bir güç katacaktır.

Moritanyalı kardeşlerimizin ülkemize ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Savunma sanayi alanında da tecrübelerimizi paylaşmayı arzuluyoruz.

KUDÜS AÇIKLAMASI

Yeni dünya düzeni kurulurken biz Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz. Kudüs bizler için çok çok önemli olduğu kadar Hristiyan dünyası içinde önemli bir yerdir. Amerika'nın Kudüs'ü kendisi için büyük elçilik ilan etmiş olması bizi asla bağlamaz. Bizde bir söz var ''kendisi çalar kendisi oynar''. Bunu BM'de gördük 128 ülke Amerika'nın karşısında dik durdu. Amerika ise kasaba niteliğindeki 8 ülke ile oradan anca çıkabildi. Hiçbir zaman güç haklı değildir. Hak güçlüdür. Orada bunu gördük. Durduğumuz yerden asla taviz vermeyeceğiz. Kudüs Filistin'in başkentidir, bunu da zaten ilan ettik.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz ile yaklaşık 1 saat süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Ardından yarım saat süren heyetler arası görüşmeye katılan iki lider, anlaşmaların imza töreninde hazır bulundu.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile Moritanya arasında şu anlaşmalar imzalandı:

"Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Alanında İşbirliği Anlaşması"

"Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"

"Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"

"Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"

"Hidrokarbon, Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Diasporaya Dair Konularda İkili İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

"Türkiye Maarif Vakfı ile Moritanya Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" ile "Yüksek Öğrenim Bursları Alanında İşbirliği Protokolü"



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MORİTANYA'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moritanya'nın başkenti Novakşot'tan özel uçak "CAN" ile TSİ 01.20'de ayrıldı.

Batı Afrika turu kapsamında gezisinin ikinci ayağı Moritanya'daki temaslarını sonlandıran Erdoğan, gezisinin üçüncü ayağı Senegal'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Novakşot Havalimanı'ndan mevkidaşı Muhammed Veled Abdulaziz uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moritanya'dan ayrıldı.