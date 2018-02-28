YKS ne zaman? Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Üniversite sınavlarında yeni sistem olan YKS için geri sayım başladı. Peki, YKS ne zaman? TYT başvuru ne zaman başlıyor? İşte 2018 YKS başvuru ile ilgili merak edilen her şey...



ÖSYM, 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu, "http://www.osym.gov.tr" internet sitesinde yayımladı.

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ÖSYM 2018 sınav takviminin belli olmasının ardından YKS başvuruları ne zaman? sorusu da gündeme geldi. Üniversite hayali kuran öğrencilerin büyük bir merakla beklediği YKS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte bu sorunun yanıtı ve ÖSYM SInav Takvimi…

YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alınacak. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. Peki, YKS başvurusu ne zaman yapılabilecek? İşte, üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla beklediği YKS başvurusu ve sınav hakkında merak edilen ayrıntılar…

1. Oturum (TYT)

Sınav Tarihi: 23 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

2.Oturum

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

YKS Yabancı Dil Oturumu

Sınav Tarihi: 24 Haziran 2018

Başvuru Tarihi: 01 Mart 2018/ 21 Mart 2018

Sonuç Tarihi: 31 Temmuz 2018

DGS – Dikey Geçiş Sınavı

Sınav Tarihi: 08 Temmuz 2018

Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2018/ 24 Mayıs 2018

Sonuç Tarihi: 02 Ağustos 2018