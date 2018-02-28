Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
İstanbul Boğazı'nı kara bulutlar kapladı
İstanbul'da dün başlayan yağış bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur şeklinde devam ederken, boğazı kaplayan kara bulutlar ilginç görüntülere sahne oldu.
Etiketler: Hava durumu , İstanbul Boğazı , İstanbul , Meteoroloji , sağanak yağmur
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BU BIR YAPAY BULUT........
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