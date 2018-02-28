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'nı kara bulutlar kapladı

'da dün başlayan yağış bugün sabah saatlerinden itibaren şeklinde devam ederken, boğazı kaplayan kara bulutlar ilginç görüntülere sahne oldu.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 15:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Misafir Misafir

BU BIR YAPAY BULUT........

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.02.2018 16:46
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