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Afrin'deki teröristlere ağlıyor

ile arasında geçen olumlu görüşmeler ve 'in serbest kalması, 'i rahatsız etti.

Cem Özdemir Afrindeki teröristlere ağlıyor

düşmanlığı ile 'da ün yapan , 'in serbest kalması için verilen tavizlerden en önemlisinin Alman savunma firması Rheinmetall'in, Türkiye'ye tank üretimine devam etmesini gösterdi.

ALMAN SİLAHLARIYLA...
Özdemir, "Rheinmetall Türkiye ile canla başla ticaret yapıyor. Biliyoruz ki 'de Alman silahlarıyla savaşılıyor ve öldürülüyor. Orada öldürülenler DEAŞ ile mücadelede en başarılı olanlardı." sözleriyle aslında tek derdinin Türkiye'nin Afrin'de öldürdüğü 'li teröristler olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

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  • 18 Şubat 2018, Pazar 11:17
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