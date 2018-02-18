Türkiye düşmanlığı ile Almanya'da ün yapan Cem Özdemir, Deniz Yücel'in serbest kalması için verilen tavizlerden en önemlisinin Alman savunma firması Rheinmetall'in, Türkiye'ye tank üretimine devam etmesini gösterdi.

ALMAN SİLAHLARIYLA...

Özdemir, "Rheinmetall Türkiye ile canla başla ticaret yapıyor. Biliyoruz ki Suriye'de Alman silahlarıyla savaşılıyor ve öldürülüyor. Orada öldürülenler DEAŞ ile mücadelede en başarılı olanlardı." sözleriyle aslında tek derdinin Türkiye'nin Afrin'de öldürdüğü YPG'li teröristler olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.