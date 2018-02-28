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El-Bab'ın kurtuluşunun 1. yıl dönümü

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'ın terör örgütlerinden temizlenmesinin 1. yıl dönümünde kutlama gerçekleştirildi.

El-Babın kurtuluşunun 1. yıl dönümü
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri () ve Özgür Suriye Ordusunca () terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinin özgürleştirilmesinin birinci yılı dolayısıyla Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer katılımıyla ilçede açılışlar ve etkinlikler gerçekleştirildi.

El-Bab'ın kurtarılmasının 1. yılı kutlandı



TSK ve ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2016'da ilçeyi DEAŞ terör örgütünden kurtarmasının 1. yıldönümü vesilesiyle Bab merkezinde bazı etkinlikler düzenlendi.



Bazı ÖSO komutanlarının da yer aldığı etkinlikte harekatı ve ilçenin kurtuluşunu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Kutlama çerçevesinde ilçe merkezinde böbrek hastaları için kurulan diyaliz merkezinin yanı sıra tarafından restorasyonu tamamlanan bir ilkokul ile park törenle hizmete açıldı.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 22:40
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