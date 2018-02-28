El-Bab'ın kurtuluşunun 1. yıl dönümü

; 19 / 11 11 / 6 6 / -3 5 / -3 4 / 0 5 / 3 2 / -3 17 / 10 3 / -7 7 / 3 14 / 3 6 / -2 2 / -1 15 / 5 3 / -2 3 / -2 8 / 3 3 / -1 -1 / -5 10 / 1 5 / -3 5 / -1 2 / -4 2 / -2 12 / 3 13 / 5 1 / -2 -2 / -10 11 / 3 9 / 1 4 / -4 3 / -3 12 / 5 4 / 3 3 / 0 6 / -1 16 / 9 15 / 2 8 / 0 3 / -2 11 / 5 12 / 6 0 / -3 5 / 2 4 / -5 -1 / -4 3 / -1 3 / -2 -1 / -9 3 / -1 13 / 7 4 / -1 8 / 2 5 / -4 12 / 4 10 / 2 11 / 6 18 / 11 11 / 1 9 / 1 3 / -1 4 / 0 4 / 3 16 / 8 6 / 5 4 / 0 3 / 1 14 / 5 3 / 1 2 / -2 14 / 8 9 / 4 3 / -3 5 / 1 5 / 2 10 / 3 7 / -3 7 / -3 3 / -1 2 / -2 1 / 0 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusunca ( ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinin özgürleştirilmesinin birinci yılı dolayısıyla Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer katılımıyla ilçede açılışlar ve etkinlikler gerçekleştirildi. TSK ve ÖSO birliklerinin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2016'da ilçeyi DEAŞ terör örgütünden kurtarmasının 1. yıldönümü vesilesiyle Bab merkezinde bazı etkinlikler düzenlendi. Bazı ÖSO komutanlarının da yer aldığı etkinlikte harekatı ve ilçenin kurtuluşunu anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Kutlama çerçevesinde ilçe merkezinde böbrek hastaları için kurulan diyaliz merkezinin yanı sıra Türkiye tarafından restorasyonu tamamlanan bir ilkokul ile park törenle hizmete açıldı. 28 Şubat 2018, Çarşamba 22:40
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