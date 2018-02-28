Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 13.30'da Moritanya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni düzenlendi.

Törende Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah, Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Moritanya'ya gitti.