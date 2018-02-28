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Afrin'den son görüntüler geldi... Terör yuvasına dönüştürmüşler!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristler tarafından inşa edilen dev çukur ve tüneller görüntülendi. Savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla yaklaşık 5 metre derinliğinde kazılan çukurlara kalın beton duvarlarla örülen tünellerin bir bölümü yerle bir edilirken, kaleyi andıran tünellerde bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 13:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

bize tünel münel dayanmaz durmak yok yola devam koçlar arkanızdan geliyor korkmak yok mazlumlar bizi bekliyor onların duaları allah katında en önemli duadır alalhın izniyle bu opresyonlar ıraksınırına kadar gidecektir insanlık sükun bulacaktır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2018 14:15
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