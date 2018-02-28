Afrin'den son görüntüler geldi... Terör yuvasına dönüştürmüşler!



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör unsurlarından arındırılan stratejik öneme sahip Sakarkaya Tepesi'nde teröristlerce kazılan dev çukur ve tüneller, AA ekibi tarafından görüntülendi.